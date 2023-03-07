Он пустился во все тяжкие, она ушла в монастырь: как закончился самый красивый кинороман

На съемках романтических фильмов главные артисты, играющие влюбленную пару, часто начинают испытывать друг к другу теплые чувства. И порой благодаря этой работе актеры действительно обретают свою вторую половинку.

Для Александра Никитина и Надежды Бахтиной таким судьбоносным проектом стал сериал «Ангел из Орли». Они сразу поняли, что не равнодушны друг к другу, поэтому между ними быстро завязался бурный роман. А через пару лет они официально оформили свои отношения.

Впрочем, брак оказался не самым продолжительным. Артисты постоянно были заняты на съемках, а их графики редко совпадали. Но никто из них не хотел отказываться от работы, и в итоге все закончилось разводом.

Каждый из бывших супругов тяжело переживал расставание. Александр искал утешения в объятиях других женщин и стал часто мелькать в светской хронике. А Надежда замкнулась в себе и нашла спасение в вере. Актриса отправилась в монастырь, в стенах которого провела несколько лет.