Он просто разрушил карьеру Жади: о жестоком предательстве Лукаса из «Клона» вы еще не слышали

О страстном романе Джованны Антонелли с Мурило Бенисио на съемках телеэпопеи трубили на каждом углу. Сами влюбленные раскрыли правду о своих отношениях только после завершения «Клона». Однако тогда Жади не удалось стать счастливой, и Лукас сыграл здесь не последнюю роль.

Актеры встречались два года, после чего решили сделать паузу на несколько месяцев. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, и они возобновили отношения, но окончательного разрыва было не избежать. Он произошел в том же году.

После этого Бенисио через суд запретил бывшей жене увозить сына в США: Пьетро был совсем маленьким, а Джованна получила предложение от голливудского продюсера. Актриса не смогла поехать в США, что, вероятно, поставило крест на ее карьере на фабрике грез.

Через 7 лет Бенисио в интервью бразильскому каналу GNT рассказал о романе с другой актрисой из «Клона» — Деборой Фалабеллой, однако в 2019 году актеры расстались. Антонелли же вышла замуж за режиссера Леонардо Ногейра и родила еще двух детей. Осенью папарацци засняли Жади, ее нового мужа и Бенисио на рок-фестивале в Рио-де-Жанейро. Судя по всему, главная героиня «Клона» не держит зла на бывшего супруга.