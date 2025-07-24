Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

24 июля 2025 10:52
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

Картина великолепна в техническом плане, но совсем пуста эмоционально, уверен постановщик.

Когда подростком Джеймс Кэмерон впервые увидел «2001 год: Космическая одиссея», это был удар — по мозгу, но не по сердцу. Будущий великий режиссер остался под впечатлением, но не влюбился. И спустя десятилетия все еще держится той же оценки: гениальный, безукоризненный, но ледяной и бездушный.

В одном из интервью Кэмерон честно признался: он восхищен техническим мастерством «Одиссеи», но эмоционально она его оставляет равнодушным.

«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

«Я не люблю его стерильность. Мне нравятся фильмы с яйцами — эмоционально, драматургически. А он просто бесплодный», — говорит режиссер «Терминатора» и «Аватара».

И с этим сложно поспорить: если Камерон и умеет что-то лучше всех, так это совмещать передовые технологии с живыми, цепляющими чувствами.

Для него 2001 — не фильм, а арт-объект: идеальный, хладнокровный, выверенный до миллиметра. Он признает его влияние, считает шедевром, но смотрит на него скорее как инженер, чем как зритель. «Одиссея» впечатлила юного Кэмерона технической стороной — именно она подтолкнула его к жанру, но не осталась в сердце.

«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

Это объясняет и всю его фильмографию: у Кэмерона нет места стерильности. Его герои — не функции, а люди, которые плачут, любят и погибают. От Сары Коннор до Нейтири, от Джейка Салли до Рипли — каждый в его историях несет на себе вес личной драмы. Даже роботы у него страдают.

Так что да, «Космическая одиссея» — безусловный монумент в истории кино. Но для Кэмерона она как музейная статуя: прекрасна, но холодна. А он предпочитает оживших титанов.

Ранее мы писали: Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР «Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР Читать дальше 24 июля 2025
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль «Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль Читать дальше 24 июля 2025
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины Читать дальше 24 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше