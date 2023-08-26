Он предрек пандемию: мальчик из Индии сделал новое предсказание, от которого мурашки по коже

Дар некоторых прорицателей может поражать. Неслучайно до сих пор люди пользуются пророчествами, которые были сделаны много веков назад — и все обещанные в них события чудом сбываются. Отдельно выделяются на фоне всех этих предсказаний заявления индийского мальчика по имени Абигья Ананд.

Именно он несколько лет назад одним из первых спрогнозировал появление глобальной пандемии, с которой столкнулся весь мир. А сейчас юный астролог выдал новые пророчества, основываясь на положении звезд и планет.

Так, Ананд уверен, что к весне следующего года на Земле произойдет серьезный экономический рост, который отразится на потоке инвестиций. Но деньги придут не одни, а вместе с геополитическими конфликтами.

Кроме того, астролог предположил, что миру не избежать стихийных бедствий. Критические последствия могут нанести именно землетрясения, повторяясь цепочкой в разных странах. Сильнее всего пострадает юго-восток планеты.

При этом, по словам предсказателя, люди на себе ощутят прорыв в здравоохранении и главенствующие позиции искусственного интеллекта. К высоким технологиям Ананд просит относиться с осторожностью, отмечая, что использовать их можно не всегда во благо.