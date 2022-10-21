«Он появится»: экс-участник КВН проговорился о возвращении Маслякова

С февраля этого года Александр Масляков не принимает участие в играх КВН. Свой временный уход телеведущий объяснил проблемами со здоровьем, которые были вызваны коронавирусом. При этом за прошедшие месяцы он так и не объявил, когда именно вновь вернется в шоу, что вызывает беспокойство у его поклонников.

Как оказалось, далеко не все верят, что Масляков вновь станет полноценным ведущим. По словам звезды «Кухни» Михаила Башкатова, телеведущему уже тяжело так долго находиться на сцене в его 79 лет. Поэтому он может оказаться в программе только в честь особого случая.

«Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится», — цитирует слова артиста «Комсомольская правда».

Отметим, что в этом году место ведущего заняли приглашенные знаменитости. Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и другие звезды встали на место Маслякова и провели все игры, проходившие с февраля.