Он потомственный дворянин, она будущая убийца: история самой странной актерской пары СССР

Советский кинематограф знал множество парадоксальных союзов. Отношения между актерами завязывались на съемках, во время театральных гастролей и благодаря общим друзьям. Но одна кинопара СССР была особенно странной, ведь потомственному дворянину пришлось жить с будущей убийцей.

Знатные корни Александр Збруев имел по материнской линии. Род актера был известен еще при царе Петре I. Однако советские репрессии лишили семью Збруева всего. Отца он даже не видел: мужчину объявили врагом народа и приговорили к высшей мере, когда будущему актеру было всего полтора месяца.

Без должного родительского внимания в детстве будущий актер рос настоящим сорванцом. Но ему все прощали из-за его врожденного обаяния. Харизма обеспечивала Збруеву и популярность среди женщин. Одной из первых под его очарование попала Валентина Малявина.

Пылкий роман быстро перерос в брак, однако продлились эти отношения не очень долго. По одной из версий, причиной расставания супругов стал тот факт, что актриса избавилась от беременности. По другой — Малявина была неверна красавцу-супругу.

Дальнейшая судьба артистки вызывает настоящий ужас. Она испытала еще несколько любовных неудач, пристрастилась к алкоголю, а в 1983 году оказалась за решеткой. Звезду обвинили в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько, которого нашли в квартире с ножом в сердце. Малявина так и не призналась в содеянном.