Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью

Вот и оно — облако пыли на старте, вой двигателей и… Брэд Питт в шлеме. Фильм «Формула 1» вышел в прокат и сразу начал ставить рекорды: это уже самая кассовая работа в карьере Питта.

Публика в восторге — и не только от гоночных сцен, снятых с каким-то почти документальным драйвом, но и от закрученного сюжета, в котором много эмоций, скорости и… боли. Причем, не только вымышленной.

Главный герой фильма — Сонни Хейс (Питт), бывший пилот Формулы-1, который когда-то громко ушел из спорта после тяжелой аварии в 90-х. И вот — неожиданное предложение. Его бывший коллега, а ныне владелец слабенькой команды APXGP, Рубен Сервантес (Хавьер Бардем), зовет Хейса обратно. Но не просто так — а в качестве второго пилота и, по совместительству, наставника для дерзкого, но нестабильного таланта Джошуа Пирса (Дэмсон Идрис).

Чья судьба вдохновила сценаристов

Хотя имя Сонни Хейс — чистая фантазия, некоторые сцены в фильме выглядят слишком реальными, чтобы быть выдуманными. И это не случайно. Режиссер Джозеф Косински в одном из интервью признался: образ Хейса вдохновлен настоящим гонщиком — британцем Мартином Доннелли.

Доннелли начал карьеру в 80-х и ворвался в Формулу-1 в начале 90-х. Молодой, амбициозный, быстро растущий талант. Но в 1990 году на тренировке к Гран-при Испании произошло нечто, что изменило его жизнь навсегда. Из-за отказа подвески его болид на скорости почти 300 км/ч буквально развалился при столкновении с ограждением.

Шасси раскололось, а самого Доннелли выбросило на трассу — кадры, на которых он лежит без сознания с искривленной ногой, тогда показали во всех новостях мира.

В «Формуле 1» эта авария воссоздана с пугающей точностью — вплоть до трассы и момента полета. Мартин Доннелли, в отличие от киношного Хейса, в Формулу-1 не вернулся.

После долгих месяцев в больнице он восстановился, но на трассу как пилот больше не выходил. Разве что наставлял молодых гонщиков, консультировал команды, участвовал в ретро-заездах и даже выступал в роли судьи.

Можно сказать, что через героя Брэда Питта он все-таки получил свой второй шанс — пусть и не в жизни, а на экране.

