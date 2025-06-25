«Он не захотел снимать»: ждали сиквел великолепного «Однажды в… Голливуде» Тарантино? Тогда у Питта для вас дурные новости

У поклонников «Однажды в… Голливуде» появился веский повод слегка взгрустнуть. Долгое время в индустрии ходили слухи о проекте под названием «Приключения Клиффа Бута», а 1 апреля стало ясно: фильму — быть. Только вот он окажется совсем не таким, как ожидают зрители.

Как известно, сценарий написал сам Квентин Тарантино, но режиссёром он быть не захотел, о чем прямо заявил Брэд Питт на красной дорожке в Лондоне, уточнив, что речь вовсе не идет о полноценном продолжении «Однажды в… Голливуде».

«Это скорее отдельный эпизод, а не сиквел. Тарантино написал сценарий, но снимать он не захотел, и вместо него режиссуру взял на себя наш друг Дэвид Финчер».

Картина получит $20 миллионов налоговых льгот от штата Калифорния и, как сообщает Deadline, фильм расскажет о дальнейших приключениях каскадёра Клиффа Бута — того самого, кто с лёгкой улыбкой и сигаретой отбивался от бандитов и правил телевизионный Голливуд конца 60-х.

Как и оригинал, новый проект снимут в Лос-Анджелесе и в нем будет использовано более 100 съёмочных дней, с участием почти 4000 статистов. Старт съемок уже в июле.

Актёрский состав тоже обещает быть мощным: помимо Питта, в фильме снимутся Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики и Скотт Каан.

Слухи о возможном продолжении истории Тарантино ходили давно, особенно после выхода одноимённой новеллы, в которой он подробнее рассказывал о прошлом Бута.

Пока неизвестно, станут ли «Приключения Клиффа Бута» самостоятельной историей или чем-то вроде приквела/спин-оффа, но ясно одно: продолжения «Однажды в… Голливуде» ждут миллионы — и они его, пусть и в слегка ином виде, получат.

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