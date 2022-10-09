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Киноафиша Статьи «Он не скрывает»: Милохин выдал обескураживающую правду об особенностях Баскова

«Он не скрывает»: Милохин выдал обескураживающую правду об особенностях Баскова

9 октября 2022 18:15
«Он не скрывает»: Милохин выдал обескураживающую правду об особенностях Баскова

Блогер узнал певца с лучшей стороны.

Звезда Интернета Даня Милохин поделился, каково работать с «золотым голосом России» Николаем Басковым. Милохин рассказал, что не всегда понимает, шутит ли Басков или предлагает записать молодому исполнителю очень странные «фиты».

В 2020-м году прогремел совместный хит звезд разных поколений «Дико тусим». Тогда Басков пошел на эксперимент – и не прогадал. С тех пор исполнители поддерживают дружеские отношения.

Даня Милохин восхищается своим старшим коллегой и ценит его искренность.

«Он не душка, он не такой весь: «Да, мои любимые подписчики, я за вас все, я для вас». Я как-то видел, что он не хотел фотографироваться, он устал, и очень круто, что он настоящий», – рассказал Милохин в интервью YouTube-шоу «Сережа и микрофон».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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