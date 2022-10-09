«Он не скрывает»: Милохин выдал обескураживающую правду об особенностях Баскова

Звезда Интернета Даня Милохин поделился, каково работать с «золотым голосом России» Николаем Басковым. Милохин рассказал, что не всегда понимает, шутит ли Басков или предлагает записать молодому исполнителю очень странные «фиты».

В 2020-м году прогремел совместный хит звезд разных поколений «Дико тусим». Тогда Басков пошел на эксперимент – и не прогадал. С тех пор исполнители поддерживают дружеские отношения.

Даня Милохин восхищается своим старшим коллегой и ценит его искренность.