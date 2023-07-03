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Он не Авраам и не Руссо: вы точно не знали, как зовут известного певца на самом деле

3 июля 2023 11:00
Он не Авраам и не Руссо: вы точно не знали, как зовут известного певца на самом деле

Не догадывались даже верные поклонники.

В начале нулевых российскую эстраду покорил Авраам Руссо. Загадочный восточный красавец пел лирические баллады о любви — песни «Просто любить тебя» и «Обручальная» знала вся страна.

Однако мало кто знал, что все это время певец скрывал от фанатов большую тайну. Будущая звезда родилась в сирийском городе Алеппо в армянской семье с турецкими корнями.

Тем не менее, сам Руссо считает себя армянином.

Оказывается, звучные имя и фамилия певца — это лишь псевдоним. На самом деле звезду зовут Абрахам Жанович Ипджян. Чтобы покорить шоу-бизнес, музыканту пришлось выбрать что-то более простое и запоминающееся.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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