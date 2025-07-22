«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)

Проверим, хорошо ли вы ориентируетесь в советской классике.

Советское кино создало целую вселенную образов — от лирических до комедийных, от трогательных до абсурдных. За каждым кадром стояла своя история, а за каждой фразой — целый пласт смыслов. Но сможете ли вы узнать знаковые фильмы всего по одному меткому описанию?

Мы собрали пять кинолент и кратко изложили суть. Получись так называемые визитные карточки картин — те самые сцены, которые первыми всплывают в памяти при упоминании фильма.

Готовы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в отечественном кино? Тогда вперед, ведь наш тест — отличный шанс освежить воспоминания!

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