«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Тот случай, когда режиссер не хулит картину, снятую на ненавистном ему Западе.

Никита Михалков еще 18 лет назад объяснил, зачем ему понадобилось переснимать классический фильм Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин».

Его картина «12», показанная в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, по словам режиссёра, стала не ремейком, а «поводом задуматься» — прежде всего для российской аудитории.

Фильм для России и про Россию

«Я не думал, что его так личностно воспримут здесь, в Европе. Прежде всего, это фильм для России и про Россию. Для меня он важен как повод задуматься: пора говорить вслух то, о чём мы привыкли только шептаться. Если не говорить — мы ничего не изменим и не добьёмся», — говорил Михалков.

Вместо американского подростка, как у Люмета, он выбрал героя, который сразу задаёт сильный контрапункт: чеченский мальчик, сирота, обвинённый в убийстве русского офицера.

Почти все присяжные готовы вынести приговор за десять минут, но один из них начинает сомневаться.

Национальные смыслы и духовные корни

Михалков называет свою версию лишь на 12% ремейком. Картина Люмета была для создателей отправной точкой, основной посыл сохранили, но вот присяжные стали совершенно имными.

Никита Сергеевич хотел показать двенадцать человек как срез российского общества. Это разные люди, которым предстоит решать судьбу чужого, почти ненужного им существа.

Символы и метафоры

В фильме появляется даже «тринадцатый герой» — воробей, влетающий в зал присяжных. Михалков объясняет, что это наблюдатель, посланный Богом, чтобы не допустить непоправимого. В финале к птице обращается герой Маковецкого: «Хочешь — лети, хочешь — оставайся. Решай сам».

«Мы привыкли в зале развлекаться»

На упрёки в затянутости (фильм идёт 153 минуты) режиссёр отвечал:

«У меня нет необходимости этот фильм сокращать. Не потому, что он идеален, а потому, что если мы разговариваем — значит, мы разговариваем. Или вы меня слушаете, или вы уходите — это ваше право.».

В фильме даже есть девятиминутный монолог Маковецкого, крупным планом, без склеек и отвлекающих маневров. И если фильм вас зацепит, то оторваться от этой сцены вы не сможете.

