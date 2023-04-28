Он ей в сыновья годится: немецкого Децла из Tokio Hotel охмурила 50-летняя (фото)

В нулевые хиты немецких рокеров Tokio Hotel звучали из каждого утюга. Поклонницы всего мира делили между собой братьев Каулитцев. Кто-то предпочитал готичного Билла, а другие выбирали дредастого Тома, который в итоге достался своей именитой соотечественнице.

Несколько лет назад немецкий Децл связал судьбу с супермоделью Хайди Клум, которая скоро отметит свое 50-летие. Она годится ему в матери, ведь разница между звездами составляет 16 лет. Их встреча состоялась на шоу «Топ-модель по-немецки», и вскоре между Хайди и Томом начался роман. В 2019 году они поженились.

Музыканта не смутили ни разница в возрасте, ни наличие у Клум четырех детей. Каулитца покорила ее уверенность в себе и неуемная энергия, которой она заряжает всех вокруг.

Хайди вложила свою лепту в образ 33-летнего Тома. Теперь он уже не тот дредастый мальчишка в широких футболках, а ухоженный мужчина, облаченный в костюм. Его образ дополняют длинные волосы и роскошная борода. На некоторых снимках супруги даже выглядят ровесниками. Несмотря на все нюансы, у пары нельзя отнять одного — рядом друг с другом они просто светятся от счастья.