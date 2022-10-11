«Он этого не заслужил»: каким задумали памятник Моисееву

Борис Моисеев скончался 27 сентября из-за последствий двух перенесенных инсультов. Трагедия стала неожиданностью для многочисленных фанатов артиста, которые теперь со всей страны приезжают на Троекуровское кладбище, чтобы проводить музыканта в последний путь. При этом многие уже начали обсуждать возведение памятника артисту.

Как рассказал Никас Сафронов, постамент обязательно должен отражать яркий творческий путь Моисеева. В качестве же референса художник предлагает взять памятник, который Эрнст Неизвестный создал для Никиты Хрущева. Необходимо, как уверен Сафронов, чтобы его созданием занимались профессионалы, а родные не экономили на нем.

«Главное — не экономить на этом деле. Моисеев этого не заслужил», — рассказывает художник в беседе с «Московским комсомольцем ».

Также он отметил, что поклонники должны испытывать только положительные эмоции от посещения могилы Моисеева, ведь артист всегда жил для своих фанатов.