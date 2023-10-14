«Он дрянь»: Кудрявцева поставила жирный крест на Лазареве

Пара Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Влюбленные были вместе с 2008 по 2012 год. Поклонники так и не дождались пышной свадьбы. Но даже после расставания знаменитости сохранили дружеские отношения и неоднократно работали над совместными проектами.

Телеведущая была уверена, что у них с певцом тесная связь. Однако оказалось, что у Лазарева свои скелеты в шкафу. Исполнитель скрывает личную жизнь даже от друзей. Кудрявцева узнала о рождении у бывшего дочери Ани во время съемок программы «Секрет на миллион». Артист разоткровенничался в рамках шоу, не предупредив Кудрявцеву заранее.

Знаменитая блондинка призналась, что ее не на шутку обидела скрытность близкого человека.

«Сказала ему за кадром, что он дрянь», — цитирует телезвезду портал «Телепрограмма».

Лера Кудрявцева добавляет, что и про первого ребенка Сергея Лазарева узнала лишь спустя время.