«Он был моей первой любовью»: Кристен Стюарт жалеет, что не вышла замуж за Роберта Паттинсона

В течение шести лет после расставания с Робертом Паттинсоном его бывшая возлюбленная и коллега по «Сумеркам» Кристен Стюарт не давала комментариев по поводу их романа. Однако на днях в интервью телеведущему Говарду Стерну актриса не смогла сдержать чувств и откровенно рассказала, что Роберт был лучшим из её возлюбленных.

На вопрос ведущего, согласилась ли бы она на замужество, Кристен ответила утвердительно и прокомментировала своё решение следующим образом:

«Мы провели вместе с Робертом много лет, и он был моей первой любовью».

К сожалению, красивая экранная пара, вдохновлявшая поклонников саги «Сумерки», распалась вскоре после завершения проекта. Журналисты застали Кристен целующейся с режиссёром «Белоснежки и охотника» Рупертом Сандерсом, что положило начало череде расставаний и воссоединений – которые ожидаемо закончились полным разрывом отношений.

Актриса публично принесла извинения бывшему возлюбленному и, если верить её недавнему признанию, «сохранила в своём сердце место для Паттинсона». В частности, после утверждения Роберта на роль Бэтмена в новом фильме режиссёра Мэтта Ривза, Кристен сказала, что никто не смог бы сыграть Тёмного рыцаря лучше её экс-бойфренда.

Что касается кинокарьеры самой актрисы, пока что ни одна из последовавших картин не смогла повторить громкий успех «Сумерек». На данный момент Кристен можно увидеть в кинотеатрах в новых «Ангелах Чарли» режиссёра Элизабет Бэнкс. Вместе с бывшей звездой «Сумерек» в картине снялись Элла Балински («Чисто английские убийства») и Наоми Скотт («Аладдин»).