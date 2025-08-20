Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

20 августа 2025 13:46
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Тут и про аниме, и про необычные путешествия ушастого зверька.

Знакомьтесь: сегодняшняя именинница — та самая, кто приплыла к нам в ящике с апельсинами, неуклюжая, но бесконечно обаятельная… Чебурашка! Да-да, вы не ослышались: сам Эдуард Успенский признавал, что его ушастое создание — существо женского пола, хоть в мультфильмах оно и говорит о себе в мужском роде.

И вот теперь эта культовая героиня, которую обожают уже 59 лет, достигла почтенного возраста — с 2026 года именно 59 лет станут официальным пенсионным порогом для женщин в России. Выходит, наш Чебурашка — почти пенсионер!

Но не спешите представлять ее в вязаных носках с кастрюлькой варенья — возраст лишь прибавил ей загадочности и поводов для новых вопросов.

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Помните ли вы, какого цвета были ее глаза в самой первой книге? Знаете, почему крокодил Гена пел именно про голубой вагон? И сколько апельсинов помещалось в том самом ящике, который принес ее в наш мир? Всех этих вопросов в тесте не будет. Будут сложнее!

А все потому, что наш тест — для тех, кто знает, что настоящая история Чебурашки началась не с анимации, а с бракованной игрушки и маленькой девочки в тяжелой шубе, которая постоянно «чебурахалась».

Ранее мы писали: Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном

Фото: Кадр из мультфильма «Чебурашка» (1972)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото) От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото) Читать дальше 21 августа 2025
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Читать дальше 21 августа 2025
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8) «Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8) Читать дальше 21 августа 2025
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру Читать дальше 20 августа 2025
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Читать дальше 20 августа 2025
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра Читать дальше 20 августа 2025
Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Читать дальше 20 августа 2025
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Читать дальше 19 августа 2025
Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше