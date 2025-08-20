Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Тут и про аниме, и про необычные путешествия ушастого зверька.

Знакомьтесь: сегодняшняя именинница — та самая, кто приплыла к нам в ящике с апельсинами, неуклюжая, но бесконечно обаятельная… Чебурашка! Да-да, вы не ослышались: сам Эдуард Успенский признавал, что его ушастое создание — существо женского пола, хоть в мультфильмах оно и говорит о себе в мужском роде.

И вот теперь эта культовая героиня, которую обожают уже 59 лет, достигла почтенного возраста — с 2026 года именно 59 лет станут официальным пенсионным порогом для женщин в России. Выходит, наш Чебурашка — почти пенсионер!

Но не спешите представлять ее в вязаных носках с кастрюлькой варенья — возраст лишь прибавил ей загадочности и поводов для новых вопросов.

Помните ли вы, какого цвета были ее глаза в самой первой книге? Знаете, почему крокодил Гена пел именно про голубой вагон? И сколько апельсинов помещалось в том самом ящике, который принес ее в наш мир? Всех этих вопросов в тесте не будет. Будут сложнее!

А все потому, что наш тест — для тех, кто знает, что настоящая история Чебурашки началась не с анимации, а с бракованной игрушки и маленькой девочки в тяжелой шубе, которая постоянно «чебурахалась».

Ранее мы писали: Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном