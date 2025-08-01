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Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем

1 августа 2025 08:27
Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем

Дамы в тугих доспехах будут сражаться с брутальными мужчинами на равных.

Сюжетная ловкость, от которой бы и сам Юлий Цезарь поперхнулся: в новом спин-оффе «Спартака» под названием «Дом Ашура» воскресают не герои, а главный предатель всей франшизы — сирийский подлец Ашур. Его, напомним, в оригинале расчленили на склоне Везувия, но в альтернативной версии он выжил, предал восстание, а в награду получил школу гладиаторов от Батиата.

Теперь он не шепчется за спиной, а командует собственным лудусом.

Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем

Прошло двенадцать лет с финала сериала, и автор «Спартака» Стивен ДеНайт снова у руля. Кровь хлещет, тела потеют, интриги варятся — всё как мы любим. Но есть нюанс: большинства любимцев — вроде Крикса, Агрона и самого Спартака — больше нет.

Место в римской иерархии свободно, и на него метит не только Ашур, но и сам молодой Цезарь. Правда, теперь его играет не Тодд Ласанс, а Джексон Галлахер — оригинального актёра «съела» занятость на съёмках бесконечных полицейских сериалов в Сиднее.

В центре внимания — не только мужчинки в латах. Новая звезда арены — женщина-гладиатор Ахиллия, которую играет Теника Дэвис. А интриги в верхах теперь плетёт не только Цезарь, но и его жена Корнелия Цинна — женщина богаче и влиятельнее своего мужа.

Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем

По словам шоураннера, эта парочка — буквально «секс, запрещенка и разрушение». ДеНайт, кстати, выбрал актрису на роль неслучайно: Корнелию играет супруга режиссера.

Судя по первым кадрам, зрелище будет достойным: гладиаторские бои, римская пошлость и крепкие диалоги вернулись с размахом. Даже если Спартак больше не выйдет в центр арены, дух оригинала — с нами. Ну и кровь, конечно. Куда ж без неё.

Ранее мы писали: Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео)

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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2 комментария
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