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«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться

22 июля 2022 13:20
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться

Ольга Зарубина осудила скандалы, связанные с именем покойного артиста.

Известная певица Ольга Зарубина прокомментировала слухи вокруг наследства Градского. Напомним, после смерти артиста не осталось завещания, поэтому его родные развернули настоящую борьбу. Наследниками композитора считались старшие дети от Ольги Фартышевой и вдова Марина Коташенко с младшими сыновьями Александра. Но Фартышева сама уже подала иск, требуя восстановить ее в правах как наследницу. Женщина заявила, что во время развода они не урегулировали часть имущественных вопросов, так что ей может быть положена половина из большого списка недвижимости звезды.

По мнению художника Никаса Сафронова, в деле могут объявиться еще и другие наследники, которые назовут себя внебрачными детьми мэтра. Тогда его тело придется эксгумировать для проведения ДНК-экспертизы. Этим предположением певица Ольга Зарубина оказалась по-настоящему шокирована. Она призвала наследников Градского покаяться и не делить его деньги.

«Он был бы в ужасе», — отметила она в беседе с порталом PROZVEZD.

Напомним, на часть имущества артиста претендует и его двоюродная сестра Наталья. Она считает, что Градский незаконно завладел недвижимостью, оставшейся после смерти ее отца.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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