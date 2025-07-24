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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули

24 июля 2025 19:05
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули

Знакомство будущих мужа и жены произошло абсолютно случайно.

История знакомства Рида Ричардса и Сью Шторм — настоящий ромком с налетом безумной научной фантастики. Впервые они увидели друг друга, когда Сью было всего двенадцать, а Риду — около двадцати. Да, по современным меркам это звучит… тревожно, но в комиксах 1960-х подобное подавалось как нормальный задел на будущую романтику.

Рид тогда приехал снимать жилье у семьи Штормов, и юная Сью сразу в него влюбилась. Красивый, умный, подает надежды — все как надо. А Рид, в свою очередь, и не заметил, как девочка-подросток «запала» на него. Он уехал, поступил в университет, стал ученым. И только спустя годы они встретились снова — уже взрослыми, равными и готовыми к отношениям.

Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули

Именно с этим воссоединением началась их общая супергеройская история: Рид пригласил Сью в космическую экспедицию, которая пошла не по плану — и так появилась «Фантастическая четверка».

Сейчас между ними один из самых стабильных и крепких союзов в Marvel — несмотря на бесконечные кризисы, угрозы мультивселенной и периодические научные одержимости Рида. А началось все с того, что юная Сью просто однажды увидела своего будущего мужа на лестнице.

Ранее мы писали: «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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