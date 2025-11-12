Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

12 ноября 2025 18:36
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

Ну а у второго мультфильма очень актуальная мораль.

Сегодня свой 45-й день рождения празднует Райан Гослинг – самый харизматичный Кен, водитель-философ и просто сердцеед с экрана. Сложно представить более голливудскую фигуру: отточенные шутки на вечерних шоу, культовые роли, за которые его обожают миллионы. Кажется, мы знаем о нём всё. Кроме его любви к советской анимации.

В одном из интервью «Кинопоиску» актер, с трудом подбирая слова, поделился своей страстью.

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

«У меня проблемы с произношением фамилии. Юрий… Норштейн? Прекрасные фильмы, великолепные. Он гениальный режиссер! “Ежик в тумане”!» – восхищённо говорил Гослинг.

И ведь это ещё не всё. Оказалось, его познания в отечественной анимации куда глубже, чем суперизвестный даже за рубежом мульт про ежа, лошадку, медвежонка и прочий загадочный зоопарк.

«А еще недавно видел мультик про цветок с семью лепестками, знаете такой? Чем-то похоже на “Алису в Стране чудес”. Очень красивая анимация».

Речь, конечно же, о легендарном «Цветике-семицветике» 1948 года – трогательной истории о девочке Жене, которая получила волшебный цветок и потратила первые шесть лепестков на сиюминутные капризы.

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

Лишь последним, седьмым, она совершила настоящий добрый поступок, исцелив мальчика Витю.

Вот такой он, Райан Гослинг – с одной стороны, икона стиля и поп-культуры, а с другой – ценитель тонкой философии Юрия Норштейна и вечной морали «Цветика-семицветика».

Кто бы мог подумать?

Ранее мы также писали: «Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов – наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Фото: Кадр из фильма «Барби» (2023) и советских мультфильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше