«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

Ну а у второго мультфильма очень актуальная мораль.

Сегодня свой 45-й день рождения празднует Райан Гослинг – самый харизматичный Кен, водитель-философ и просто сердцеед с экрана. Сложно представить более голливудскую фигуру: отточенные шутки на вечерних шоу, культовые роли, за которые его обожают миллионы. Кажется, мы знаем о нём всё. Кроме его любви к советской анимации.

В одном из интервью «Кинопоиску» актер, с трудом подбирая слова, поделился своей страстью.

«У меня проблемы с произношением фамилии. Юрий… Норштейн? Прекрасные фильмы, великолепные. Он – гениальный режиссер! “Ежик в тумане”!» – восхищённо говорил Гослинг.

И ведь это ещё не всё. Оказалось, его познания в отечественной анимации куда глубже, чем суперизвестный даже за рубежом мульт про ежа, лошадку, медвежонка и прочий загадочный зоопарк.

«А еще недавно видел мультик про цветок с семью лепестками, знаете такой? Чем-то похоже на “Алису в Стране чудес”. Очень красивая анимация».

Речь, конечно же, о легендарном «Цветике-семицветике» 1948 года – трогательной истории о девочке Жене, которая получила волшебный цветок и потратила первые шесть лепестков на сиюминутные капризы.

Лишь последним, седьмым, она совершила настоящий добрый поступок, исцелив мальчика Витю.

Вот такой он, Райан Гослинг – с одной стороны, икона стиля и поп-культуры, а с другой – ценитель тонкой философии Юрия Норштейна и вечной морали «Цветика-семицветика».

Кто бы мог подумать?

