Омолодившаяся Пугачева раскрыла все карты: причина отъезда из России названа

Певица объяснила, почему так долго была за рубежом.

В минувшие выходные стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Она покинула страну еще весной вместе с мужем и детьми. Сначала семья жила в Израиле, а затем перебралась в Латвию. В Сети отъезд Примадонны тут же оброс слухами по поводу ее эмиграции. К тому же супруг певицы Максим Галкин уже начал активно строить карьеру и гастролировать по зарубежным странам.

Но, вопреки всем сплетням, артистка прилетела обратно на родину. Ее возвращение рассекретил близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев, бутик которого она посетила. Встречу с артисткой он показал в соцсетях. Пользователи обратили внимание, как изменилась Пугачева за время пребывания за границей: 73-летняя певица выглядела посвежевшей и казалась младше своих лет. Она подчеркнула, что такие преображения вполне закономерны.

«А с чего бы мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась», — заявила Алла.

Певица удивилась тому, что ее приезд вызвал подобное оживление в Сети. Пугачева добавила, что отпуск завершился, а значит, ей пора возвращаться к делам.