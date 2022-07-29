Омолодиться не помешает: 36-летнюю Бузову подняли на смех

Публика не осталась в восторге от внешнего вида знаменитости.

Ольга Бузова столкнулась с критикой своей внешности. Как уверена звезда социальных сетей Лена Миро , телеведущей необходимо обновить свои образы.

Как не раз признавалась звезда «Дома-2», она является поклонницей ярких нарядов и смелых образов, стараясь ни в чем себе не отказывать. При этом, как уверена Миро, внешний вид знаменитости выглядит весьма устаревшим, а сама Бузова давно не соответствует трендам, несмотря на все ее старания.

«Бузова, у которой и в голове и на голове уже пятнадцатый год подряд идет 2007 год», — уверена светский эксперт.

Особенно Миро отметила прическу телеведущей. По словам знаменитости, Бузова регулярно наращивает волосы, из-за чего ее внешность выглядит неестественно. Артистке нужно как можно скорее отказаться от таких процедур и сменить своего стилиста.

Подписчики Миро не оставили без внимания запись кумира. Многие поддержали мнение светского эксперта, отметив, что прическа Бузовой действительно портит ее внешний вид.