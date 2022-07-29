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Киноафиша Статьи Омолодиться не помешает: 36-летнюю Бузову подняли на смех

Омолодиться не помешает: 36-летнюю Бузову подняли на смех

29 июля 2022 11:55
Омолодиться не помешает: 36-летнюю Бузову подняли на смех

Публика не осталась в восторге от внешнего вида знаменитости.

Ольга Бузова столкнулась с критикой своей внешности. Как уверена звезда социальных сетей Лена Миро, телеведущей необходимо обновить свои образы.

Как не раз признавалась звезда «Дома-2», она является поклонницей ярких нарядов и смелых образов, стараясь ни в чем себе не отказывать. При этом, как уверена Миро, внешний вид знаменитости выглядит весьма устаревшим, а сама Бузова давно не соответствует трендам, несмотря на все ее старания.

«Бузова, у которой и в голове и на голове уже пятнадцатый год подряд идет 2007 год», — уверена светский эксперт.

Особенно Миро отметила прическу телеведущей. По словам знаменитости, Бузова регулярно наращивает волосы, из-за чего ее внешность выглядит неестественно. Артистке нужно как можно скорее отказаться от таких процедур и сменить своего стилиста.

Подписчики Миро не оставили без внимания запись кумира. Многие поддержали мнение светского эксперта, отметив, что прическа Бузовой действительно портит ее внешний вид.

«Пора Бузовой омолодиться, наращивание так старит», — уверены пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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