Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Омолодился на глазах»: вот как сейчас выглядит 53-летний Стас Михайлов

«Омолодился на глазах»: вот как сейчас выглядит 53-летний Стас Михайлов

13 июля 2022 16:20
«Омолодился на глазах»: вот как сейчас выглядит 53-летний Стас Михайлов

Певец поразил поклонников внешним видом.

Поклонники Стаса Михайлова приятно удивились внешнему виду певца. Музыкант нечасто появляется в публичном пространстве соцсетей, но на днях его снимок «засветила» жена Инна. На фото 53-летний исполнитель запечатлен в строгом костюме с темно-синей жилеткой и пиджаком изысканного фиолетового оттенка. Михайлов задумчиво смотрит вдаль, демонстрируя аккуратную укладку.

Кадр с мужем Инна снабдила лиричным стихотворением авторства певца. А ее подписчики восхитились тем, как сейчас выглядит музыкант. Он кажется посвежевшим, похудевшим и выглядит даже моложе коллег по сцене, которые вдвое младше.

«Омолодился на глазах»: вот как сейчас выглядит 53-летний Стас Михайлов

«Омолодился на глазах», — написали в комментариях пользователи.

Напомним, этой зимой Михайлова пришлось спешно госпитализировать из-за воспалившегося аппендицита. Певец после выписки соблюдал режим питания, прописанный врачами, и сбросил больше 10 килограммов за рекордно короткий срок. Теперь он следит за формой каждый день.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video