«Омолодился на глазах»: вот как сейчас выглядит 53-летний Стас Михайлов

Поклонники Стаса Михайлова приятно удивились внешнему виду певца. Музыкант нечасто появляется в публичном пространстве соцсетей, но на днях его снимок «засветила» жена Инна. На фото 53-летний исполнитель запечатлен в строгом костюме с темно-синей жилеткой и пиджаком изысканного фиолетового оттенка. Михайлов задумчиво смотрит вдаль, демонстрируя аккуратную укладку.

Кадр с мужем Инна снабдила лиричным стихотворением авторства певца. А ее подписчики восхитились тем, как сейчас выглядит музыкант. Он кажется посвежевшим, похудевшим и выглядит даже моложе коллег по сцене, которые вдвое младше.

«Омолодился на глазах», — написали в комментариях пользователи.

Напомним, этой зимой Михайлова пришлось спешно госпитализировать из-за воспалившегося аппендицита. Певец после выписки соблюдал режим питания, прописанный врачами, и сбросил больше 10 килограммов за рекордно короткий срок. Теперь он следит за формой каждый день.