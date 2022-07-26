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Киноафиша Статьи «Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех

«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех

26 июля 2022 15:00
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех

Поклонники не смогли скрыть свое мнение.

Полина Диброва столкнулась с критикой из-за своего внешнего вида. Как уверены пользователи Сети, супруга артиста чересчур сильно увлекается пластической хирургией.

Не так давно избранница телеведущего поделилась серией кадров с вечеринки в честь своего 33-летия. На снимках именинница показала не только оформление праздника, но и опубликовала несколько фотографий со своим избранником, которые и привлекли внимание поклонников. Как отметили пользователи Сети, обсуждая запись знаменитости в ее блоге, на всех снимках Диброва выглядит неестественно, ведь, вероятнее всего, уже давно проводит процедуры омоложения у пластических хирургов. При этом, как уверены фанаты, подобным образом поступает и 62-летний Дибров.

«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех

«Омолодилась вслед за мужем», «Увлеклась девка. Когда рядом дед, то тут нужно молодиться», — пишут подписчики.

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Также многие отметили, что после операций и процедур знаменитость потеряла свою индивидуальность. Якобы ее уже с трудом можно отличить от других звезд из социальных сетей.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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