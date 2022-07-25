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Киноафиша Статьи «Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

25 июля 2022 12:15
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

Певица показала в соцсетях кадр из новой фотоссесии.

Алена Апина продемонстрировала подписчикам в соцсетях неожиданный образ. Певица, обычно выкладывающая снимки с концертов или в домашней обстановке, поделилась кадром с фотосессии. Узнать на фото 57-летнюю Апину было невозможно. Алена позировала в платье теплого желтого оттенка с длинными прямыми волосами и густой челкой. Она казалась младше своего возраста чуть ли не вдвое, но выглядела довольно ненатурально. И певицу тут же подняли на смех в комментариях.

«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

«Вот это прокачка», «Не сразу поняла, что это вы», «Может, не стоило так сильно фотошопом?», «Омолодилась до неузнаваемости», «Фотомонтаж», «Лучше бы понатуральнее», — отметили фолловеры Апиной.

В этой же фотосессии певица примерила и спортивные короткие шорты, показав подписчикам пикантные формы. Такое поведение Алены удивило многих ее фанатов, которые посоветовали певице радовать их новым творчеством, а не «обнаженкой» и ретушью. К тому же подобным поступком былую популярность певица себе не вернет, уверены ее фолловеры.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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