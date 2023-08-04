Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней

Великий поэт и мыслитель Востока Омар Хайям был одним из величайших и наиболее выдающихся людей своего времени. Его наследие — рубаи, которые не только не потеряли актуальности спустя тысячелетия, но и обрели новые смыслы.

Так, Омар Хайям очень много времени уделял рассуждениям о таких вечных и сложных понятиях, как дружба, любовь и счастье. По мнению мыслителя, последнее стоит искать в моменте. Главное, по его словам, — жить настоящим, наслаждаясь каждым мгновением своего существования. Только отринув печальные мысли о прошлом и тревожные думы о будущем, можно почувствовать настоящее всепоглощающее счастье.

Другой совет от Омара Хайяма — делать добро на месте, там, где это возможно. Он был уверен, что лучше осчастливить своих близких, окружить их добротой и заботой, чем думать о судьбе мира. Как считал мыслитель, если начнешь с себя, то можно добиться того, что в процветании будут жить все вокруг.