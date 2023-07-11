Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае

Философы прошлых веков оставили после себя множество ценных трудов. И одним из самых знаменитых деятелей того времени стал персидский поэт Омар Хайям. Его произведения до сих пор вызывают интерес у читателей, а лаконичные и многозначительные фразы давно разлетелись на цитаты.

Мудрец был признанным гуманистом и ценил душевный мир человека превыше всего. Он мог говорить то, о чем в те времена боялись даже думать, и всегда вставал на защиту людей, порой даже отвергая устоявшиеся догмы. Философ также высказывался по поводу отношений полов. Особенно интересно его изречение об изменах. Омар Хайям считал, что можно соблазнить почти любого мужчину. Однако если у него есть любимая женщина, то сделать это нельзя.

С этой мыслью трудно поспорить, ведь такое сильное чувство точно остановит человека от страшной глупости и разрушения отношений. В противном случае мужчина с легкостью пойдет «налево».