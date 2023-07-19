Омар Хайям объяснил, каких людей никогда нельзя называть друзьями: горькая правда

Мы выбрали высказывания, которые помогут иначе посмотреть на окружающих, чтобы избежать обмана со стороны «друга». Например, Омар Хайям советовал внимательнее приглядываться к тем, кто находится вокруг, потому что при проверке эти люди могут оказаться лютыми врагами, маскирующимися под друзей.

Конечно, в мире есть хорошие люди, но каждый должен помнить о тех, кому нельзя доверять. Такие личности способны быстро завоевать доверие и стать близкими, а потом совершить предательство или что-то подлое, после чего дружба будет окончена.

Важно отметить, что такие ситуации редко происходят внезапно, обычно есть предупреждающие сигналы в поведении так называемого друга. Но мы часто не замечаем их из-за собственной доброты и излишней доверчивости. Поэтому Хайям советует помнить о несправедливости мира, ведь с ней может столкнуться каждый.

Также мыслитель писал, что «лучше будь один, чем вместе с кем попало». Иногда мы связываемся с людьми не потому, что они нам подходят, а просто потому, что больше нет других вариантов. Это может быть быть вызвано разными обстоятельствами, а иногда с потребностью в том, чтобы кто-то поддержал.

Одним из самых ценных качеств для Хайяма является способность всегда держать слово: выполнять все обещания и не лгать даже в мелочах. Он назвал главными качествами хорошего друга искренность и открытость, которые считал даже более важными, чем интеллект.