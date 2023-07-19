Омар Хайям объяснил, каких людей никогда нельзя называть друзьями: горькая правда
Философ всего по нескольким признакам отделял своих от чужих.
Мы выбрали высказывания, которые помогут иначе посмотреть на окружающих, чтобы избежать обмана со стороны «друга». Например, Омар Хайям советовал внимательнее приглядываться к тем, кто находится вокруг, потому что при проверке эти люди могут оказаться лютыми врагами, маскирующимися под друзей.
Конечно, в мире есть хорошие люди, но каждый должен помнить о тех, кому нельзя доверять. Такие личности способны быстро завоевать доверие и стать близкими, а потом совершить предательство или что-то подлое, после чего дружба будет окончена.
Важно отметить, что такие ситуации редко происходят внезапно, обычно есть предупреждающие сигналы в поведении так называемого друга. Но мы часто не замечаем их из-за собственной доброты и излишней доверчивости. Поэтому Хайям советует помнить о несправедливости мира, ведь с ней может столкнуться каждый.
Также мыслитель писал, что «лучше будь один, чем вместе с кем попало». Иногда мы связываемся с людьми не потому, что они нам подходят, а просто потому, что больше нет других вариантов. Это может быть быть вызвано разными обстоятельствами, а иногда с потребностью в том, чтобы кто-то поддержал.
Одним из самых ценных качеств для Хайяма является способность всегда держать слово: выполнять все обещания и не лгать даже в мелочах. Он назвал главными качествами хорошего друга искренность и открытость, которые считал даже более важными, чем интеллект.