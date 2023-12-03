Омар Хайям назвал верный признак настоящего друга: вот что отличает от льстецов и подлецов

Омар Хайям известен как персидский математик и астроном. Кроме того, большое значение он сыграл и в древней философии. Такие богатые знания у него появились благодаря хорошему образованию сразу в нескольких областях наук. Но, кроме существенного вклада в развитие геометрии, математики и алгебры, Омар Хайям прославился еще и своими тонкими изречениями.

Его выражения помогали понять механизмы мира. Философ предпочитал затрагивать темы любви и дружбы. Цитаты Хайяма получили название рубаи.

Ученого интересовали связи между людьми. В них он видел основу существования человека на земле. Как считал философ, у истинного друга есть один верный признак, который помогает его отличить от льстивых недоброжелателей.

«Настоящий друг— это тот человек, который всегда может заявить тебе все, что только думает, зато всем остальным он расскажет, что ты — замечательный человек», — говорил Омар Хайям.

Этим изречением ученый подчеркивал, что лживые комплименты не укрепляют дружеские отношения. Такая связь строится на правде и честности, а еще на защите друг друга.