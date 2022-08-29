«Оля еще пожалеет!»: конфликт Бузовой с Тарасовым набирает обороты

Дмитрий Тарасов снова прошелся по бывшей возлюбленной в соцсетях. На днях футболист предложил Ольге Бузовой помириться, чтобы вместе принять участие в развитии его нового бизнеса — футбольного клуба «Родина Медиа». Командой он занимается вместе с другом, рэпером T-killah (Александром Тарасовым). В обращении к Бузовой Дмитрий заявил, что не держит на нее зла и уже написал ей личное сообщение.

Ольга не стала медлить с ответом и опубликовала письмо бывшему в Telegram. Она призвала спортсмена перестать пиариться на ее имени, зарабатывая себе популярность. Кроме того, Бузова посчитала логичным, что на нее экс-супруг остался не в обиде, ведь она вела себя в их браке достойно, в отличие от самого Тарасова.

Теперь конфликт Бузовой с Тарасовым вышел на новый уровень. Дмитрий снова публично обратился к певице, записав видео вместе с T-killah. Спортсмен подчеркнул, что лишь хотел дать Ольге возможность подзаработать на его бизнесе. А T-killah добавил, что Бузовой придется кусать локти, наблюдая за развитием их футбольный команды, частью которой она могла стать.