Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Олимпийская чемпионка раскрыла размер вознаграждения: копейки

Олимпийская чемпионка раскрыла размер вознаграждения: копейки

10 июля 2022 11:32
Олимпийская чемпионка раскрыла размер вознаграждения: копейки

Начинающим фигуристам стоит занизить ожидания.

Аделина Сотникова завоевала золото на олимпийских играх в Сочи, переключив внимание с Юлии Липницкой на себя. После ее триумфа пресса заинтересовалась юной спортсменкой и попыталась узнать о ней больше.

В интервью Сотникова поделилась, что в фигурное катание изначально подалась из чистого любопытства, но первые результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 12 лет она выиграла чемпионат России, за который получила первое вознаграждение:

«30 тысяч рублей. Это были мои первые заработанные деньги. Огромная сумма для ребенка!».

Победа на Олимпиаде принесла Аделине куда большие гонорары, а вместе с тем и славу. А ведь кроме Липницкой на тех соревнованиях для трибун и журналистов никого не существовало.

Олимпийская чемпионка раскрыла размер вознаграждения: копейки

Сотникова отметила, что внимание к сопернице лишь сыграло ей на руку: добавило спортивной злости. Сейчас, рассказала фигуристка «Каравану историй», она вспоминает об этом с улыбкой.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video