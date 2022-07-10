Олимпийская чемпионка раскрыла размер вознаграждения: копейки

Аделина Сотникова завоевала золото на олимпийских играх в Сочи, переключив внимание с Юлии Липницкой на себя. После ее триумфа пресса заинтересовалась юной спортсменкой и попыталась узнать о ней больше.

В интервью Сотникова поделилась, что в фигурное катание изначально подалась из чистого любопытства, но первые результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 12 лет она выиграла чемпионат России, за который получила первое вознаграждение:

«30 тысяч рублей. Это были мои первые заработанные деньги. Огромная сумма для ребенка!».

Победа на Олимпиаде принесла Аделине куда большие гонорары, а вместе с тем и славу. А ведь кроме Липницкой на тех соревнованиях для трибун и журналистов никого не существовало.

Сотникова отметила, что внимание к сопернице лишь сыграло ей на руку: добавило спортивной злости. Сейчас, рассказала фигуристка «Каравану историй», она вспоминает об этом с улыбкой.