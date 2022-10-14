Олимпиада аукнулась: почему Трусова вновь сбежала от Тутберидзе на самом деле

Александра Трусова приняла важное решение, которое, несомненно, скажется на ее карьере. Фигуристка ушла от своего тренера — скандально известной Этери Тутберидзе.

Одна из версий, почему спортсменка отказалась от наставницы, касается Олимпиады. Якобы «русская ракета» настолько разозлилась из-за того, что в Пекине так и не взяла золото, что быстро нашла виноватого, которым и оказалась Этери Георгиевна.

Конфликт действительно был и попал в объектив камер. После оглашения результатов личного турнира одиночниц Трусова впала в истерику и публично заявила о том, что всех ненавидит и на лед больше не выйдет. Впоследствии она призналась, что сказала это на эмоциях, но без последствий все же не обошлось.

И все же истинная причина, по которой Александра теперь тренируется у Светланы Соколовской, к Олимпиаде отношения не имеет. Как пишет портал «Экспресс газета», спортсменка могла попросту последовать за своим возлюбленным — фигуристом Марком Кондратюком, чтобы проводить с ним как можно больше времени.