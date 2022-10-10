Олигархи, актеры и певец: с кем крутила романы Ханде Эрчел до Керема Бюрсина

История любви Ханде Эрчел и Керема Бюрсина привлекла к себе немало внимания. Несмотря на то, что звезды сериала «Постучись в мою дверь» были красивой и, казалось бы, счастливой парой, исполнитель роли Серкана пополнил ряды бывших возлюбленных привлекательной актрисы.

Для Эрчел не впервой заводить романы на съемочной площадке. В кино же она попала благодаря своему первому возлюбленному, которым стал некий олигарх. Состоятельный поклонник обратил внимание на 19-летнюю Ханде, когда та принимала участие в конкурсе красоты. После этого он начал спонсировать будущую звезду экрана и тем самым предоставил ей возможность блеснуть своим актерским талантом.

После этих отношений артистка закрутила роман с актером Экином Мертом Даймазом, а через несколько месяцев дала ему от ворот поворот и начала встречаться с его другом — Мехметом Динчерлером. Тот уже хотел жениться на своей избраннице, но в дело вмешалась пресса, сообщившая новость о том, что жених Эрчел не хранит ей верность. В результате возлюбленные расстались.

Долго актриса одинокой не была и вскоре начала отношения с музыкантом Муратом Далкылычем, но и он изменял звезде. К тому же говорили о том, что певец использовал девушку в корыстных целях. Пока встречался с Ханде, он смог поднять цену за свои выступления с 80 до 120 тысяч лир.

Конец этой истории положила очередная измена со стороны Далкылыча. Эрчел бросила его и подалась в объятия к Мурату Акдогану. Вот только его отец, владелец крупного бизнеса, выступил против этой связи, и всего через месяц пара распалась. Следующим избранником знаменитости стал Бюрсин. Но, как показало время, и здесь хэппи-энда не случилось.