Олигарх окончательно в прошлом: Винер засияла рядом с известным певцом-дебоширом

Ирина Винер была замужем за миллиардером Алишером Усмановым более тридцати лет. По утверждению звезды спорта, вместе они провели целых 44 года. Однако неожиданно в 2022-м супруги подали на развод. Многие переживали за судьбу Винер и сетовали, что Усманов наверняка променял верную жену на молодую любовницу.

Впрочем, сама наставница олимпийских чемпионок не выглядит опечаленной. На днях 75-летнюю знаменитость заметили в Дубае на вечеринке. На сцене выступили многие звезды отечественной эстрады, в том числе и Григорий Лепс. Ирина Винер весь вечер не отходила от импозантного артиста, а также с нежностью вручила ему букет белых роз. Публика подозревает, что дама прилетела в ОАЭ именно ради него.

Как передает Starhit, выглядела в тот день тренер ослепительно. Винер выбрала смелое платье в пайетках и перьях. В качестве украшения звезда спорта надела серьги с драгоценными камнями и тиару. Многие отмечали, что после развода Ирина Винер заметно похорошела и помолодела.