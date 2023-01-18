Ольгу Бузову теперь не узнать: от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

Ольга Бузова всегда была лакомым кусочком для хейтеров. Звезду охотно критикуют не только за ее творчество, но и за внешность. Больше всего интернет-пользователей возмущает любовь экс-ведущей «Дома-2» к фотошопу и фильтрам. Многие отмечают, что с их помощью певица меняет себя до неузнаваемости.

Между тем исполнительница и не думает прислушиваться к жесткой и едкой критике. Она продолжает публиковать в социальных сетях свои новые фотографии и видео, на которых ее не узнать. Недавно Бузова и вовсе предстала в своем микроблоге в таком виде, от которого глаза на лоб полезут.

В кадре особенно выделяются слишком острые скулы знаменитости, из-за чего ее подняли на смех. В частности, пользователи Сети отметили, что эти «углы», которыми звезда «все косяки посбивала», «выпячены дальше ушей». Между тем Ольга продолжает игнорировать выпады в свой адрес, делая вид, что ничего не произошло.