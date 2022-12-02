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Киноафиша Статьи Ольга Бузова позавидует: не поверите, что стало с красоткой Барби из «Мачехи»

Ольга Бузова позавидует: не поверите, что стало с красоткой Барби из «Мачехи»

2 декабря 2022 14:00
Ольга Бузова позавидует: не поверите, что стало с красоткой Барби из «Мачехи»

Звезда давно не появлялась на экранах.

Тамта Лано в нулевые была востребованной актрисой. Она снялась в таких популярных сериалах, как «Мачеха», «Взрослые игры» и «Ранетки», но после неожиданно для поклонников пропала с радаров.

Как оказалось, звезда давно не блистает на экранах, поскольку променяла кинематограф на кое-что другое. Многие фанаты даже не догадывались о том, что Лано может похвастаться не только актерским талантом. На зависть Ольге Бузовой артистка прекрасно поет — настолько, что стала педагогом по вокалу.

Ольга Бузова позавидует: не поверите, что стало с красоткой Барби из «Мачехи»

Сегодня знаменитость активно ведет социальные сети, где регулярно публикует свои уроки. Любопытно, что она полностью отказалась от прежнего имиджа, перекрасившись из блондинки в брюнетку.

К слову, есть у поющей телеведущей и другая причина завидовать Тамте. В отличие от нее, актриса успела наладить личную жизнь: Лано вышла замуж за Петра Маланова, которому родила сына.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Мачеха», 2007-2008, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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