Ольга Бузова позавидует: не поверите, что стало с красоткой Барби из «Мачехи»

Тамта Лано в нулевые была востребованной актрисой. Она снялась в таких популярных сериалах, как «Мачеха», «Взрослые игры» и «Ранетки», но после неожиданно для поклонников пропала с радаров.

Как оказалось, звезда давно не блистает на экранах, поскольку променяла кинематограф на кое-что другое. Многие фанаты даже не догадывались о том, что Лано может похвастаться не только актерским талантом. На зависть Ольге Бузовой артистка прекрасно поет — настолько, что стала педагогом по вокалу.

Сегодня знаменитость активно ведет социальные сети, где регулярно публикует свои уроки. Любопытно, что она полностью отказалась от прежнего имиджа, перекрасившись из блондинки в брюнетку.

К слову, есть у поющей телеведущей и другая причина завидовать Тамте. В отличие от нее, актриса успела наладить личную жизнь: Лано вышла замуж за Петра Маланова, которому родила сына.