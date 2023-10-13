Олейникова воскресили с помощью нейросети: теперь похож на японца

Илья Олейников был известным российским актером, но всенародную любовь ему принесла телепередача «Городок». Почти двадцать лет он вместе с Юрием Стояновым радовал зрителей добрым и лиричным юмором. Когда в 2012 году артист ушел из жизни, шоу пришлось закрыть.

Поклонники Олейникова сегодня с радостью пересматривают старые выпуски «Городка» и мечтают хотя бы раз снова увидеть любимого актера. Современные технологии позволяют сделать это хотя бы в виде изображений. Фанаты превратили кадры старых телепередач в рисунки в стиле аниме при помощи нейросети. Получилось сделать это и с главными героями «Городка».

Илья Олейников на полученном рисунке выглядит как классический герой японского мультика, хотя узнать артиста все же можно. А вот находящийся рядом с ним Юрий Стоянов совсем на себя не похож. Усы и пышная прическа до неузнаваемости изменили знакомое всем лицо.