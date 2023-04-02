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Киноафиша Статьи Олесю Казаченко не узнать: что стало с милой малышкой из шоу «Голос.Дети»

Олесю Казаченко не узнать: что стало с милой малышкой из шоу «Голос.Дети»

2 апреля 2023 12:30
Олесю Казаченко не узнать: что стало с милой малышкой из шоу «Голос.Дети»

Уже не тот ребенок с огромными щеками.

Участие в музыкальном проекте «Голос.Дети» стало для Олеси Казаченко тяжелым испытанием. Многие зрители были уверены, что она победила незаслуженно. Что стало с Казаченко после громкого триумфа и не менее громкого скандала?

Когда девочка победила в финале телешоу, на нее обрушился зрительский гнев. Многие говорили, что тут не обошлось без денег и связей, благодаря которым накрутили голоса. В такой же переплет попала и Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Но между девочками есть большая разница: родители Олеси не обладают таким статусом, как чета Абрамовых.

Олесю Казаченко не узнать: что стало с милой малышкой из шоу «Голос.Дети»

Олеся родилась в Ногинске в простой семье, не связанной с шоу-бизнесом. Казаченко пыталась донести до публики, что ее родители не могут себе позволить подобного широкого жеста в виде голосов. Артистка не отказывается от мечты стать певицей и продолжает развивать свою карьеру, несмотря на критику в свой адрес.

Сегодня ее не узнать — из пухлощекого милого ребенка Олеся превратилась в симпатичную девушку. У нее роскошные длинные волосы, эффектный макияж и женственный стиль. Поклонники не могут налюбоваться на свою любимицу.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Голос.Дети», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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