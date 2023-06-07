Олешко был вынужден работать даже на инвалидном кресле: причина неожиданная

Александр Олешко не на шутку перепугал фанатов. Артист оказался в инвалидной коляске, но, несмотря на это, не поставил карьеру на паузу.

Травму ноги он получил еще весной. Тогда в СМИ писали, что актер направлялся на спектакль в театр Вахтангова, но неудачно оступился. Поскольку Олешко не мог больше идти сам, то обратился за помощью к медикам. Но от госпитализации отказался.

Закрыв глаза на свое плохое самочувствие, любимец публики продолжил работать, чем только усугубил и без того серьезную проблему. В любом случае артист не жалеет о своем решении. Он выступил с заявлением о том, что все самое страшное осталось позади.

В беседе с порталом «Истории» Александр признался, что сейчас прекрасно себя чувствует. По уверению актера, именно беспрерывная работа и помогла ему прийти в себя.

Олешко подчеркнул, что его главный жизненный девиз звучит просто: «Крути педали». По мнению знаменитости, чем активнее человек, тем дольше он живет и лучше выглядит.