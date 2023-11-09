Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов

Даже самый захватывающий сюжет и душераздирающая любовная драма не могут отвлечь внимание зрителей от незначительных на первый взгляд деталей. Эльдар Рязанов пополнил ряды режиссеров, пропустивших киноляпы в свои картины. «Служебный роман» — яркий тому пример.

Во второй серии популярного фильма, на 43-й минуте, можно увидеть сцену с Оленькой Рыжовой. Героиня, которой вновь овладели пылкие чувства к мужчине из далекого прошлого, задумчиво бредет по улице. Идет дождь. Женщина держит в руках раскрытый зонт в цветочек, к которому стоит приглядеться повнимательнее.

Сначала у него белая круглая ручка, а буквально через пару секунд, когда расстроенная блондинка поднимается на мост, ручка уже совсем другая — тоже белая, но продолговатой формы. Любопытно, что рисунок на самом зонте остался без изменений, поэтому метаморфоза поистине удивительная.