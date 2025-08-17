Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли

Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли

17 августа 2025 19:05
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли

Великому актеру сегодня могло исполниться 90 лет.

Бывают роли, которые становятся для актёра настоящим знаком судьбы. Они как будто созданы именно под его интонацию, пластичность и внутренний нерв. Для Олега Табакова таким персонажем оказался Хлестаков из «Ревизора». И всё же в Советском Союзе эта мечта — сыграть Хлестакова по-настоящему, на большой сцене — так и не сложилась.

В юности судьба благоволила Табакову: его приняли сразу в два театральных института, и он выбрал МХАТ, считавшийся вершиной профессии. Там, среди будущих звёзд вроде Валентина Гафта, начались «волшебные дни», когда молодой провинциал постепенно привыкал к новой жизни и впервые почувствовал вкус сцены.

На втором курсе именно в отрывке из «Ревизора» Табаков впервые нашёл себя как комический артист. Но дальше началась история, которую он называл иронией судьбы.

Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли

«Заветная роль целиком всё-таки была сыграна мною спустя тринадцать лет, но не в России, а в Чехословакии», — признавался он в фильме «Свидетели».

Так вышло, что Хлестаков, главный триумф его студенческой молодости, оказался недоступен на родной сцене. Парадоксально: актёр, которого в СССР любили и снимали, не смог воплотить своего любимого персонажа дома и был вынужден искать эту возможность за границей.

Этот недосказанный сюжет стал одним из тех, что подтолкнули великого артиста к переменам. Но в итоге его жизнь всё же замкнула круг. Театр Олега Табакова и сегодня продолжает показывать «Ревизора».

Ранее мы писали: От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
«От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» «От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» Читать дальше 15 августа 2025
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще «У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще Читать дальше 14 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Читать дальше 18 августа 2025
Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Читать дальше 18 августа 2025
Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд Читать дальше 18 августа 2025
Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Читать дальше 18 августа 2025
По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше