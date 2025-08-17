Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли

Бывают роли, которые становятся для актёра настоящим знаком судьбы. Они как будто созданы именно под его интонацию, пластичность и внутренний нерв. Для Олега Табакова таким персонажем оказался Хлестаков из «Ревизора». И всё же в Советском Союзе эта мечта — сыграть Хлестакова по-настоящему, на большой сцене — так и не сложилась.

В юности судьба благоволила Табакову: его приняли сразу в два театральных института, и он выбрал МХАТ, считавшийся вершиной профессии. Там, среди будущих звёзд вроде Валентина Гафта, начались «волшебные дни», когда молодой провинциал постепенно привыкал к новой жизни и впервые почувствовал вкус сцены.

На втором курсе именно в отрывке из «Ревизора» Табаков впервые нашёл себя как комический артист. Но дальше началась история, которую он называл иронией судьбы.

«Заветная роль целиком всё-таки была сыграна мною спустя тринадцать лет, но не в России, а в Чехословакии», — признавался он в фильме «Свидетели».

Так вышло, что Хлестаков, главный триумф его студенческой молодости, оказался недоступен на родной сцене. Парадоксально: актёр, которого в СССР любили и снимали, не смог воплотить своего любимого персонажа дома и был вынужден искать эту возможность за границей.

Этот недосказанный сюжет стал одним из тех, что подтолкнули великого артиста к переменам. Но в итоге его жизнь всё же замкнула круг. Театр Олега Табакова и сегодня продолжает показывать «Ревизора».

