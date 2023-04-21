Олега Борисова никогда не существовало: кто придумал имя звезде «За двумя зайцами»

Артист Олег Борисов стал известен благодаря комедии «За двумя зайцами». Пик его карьеры пришелся на 60-е, но даже после спада популярности актер продолжал сниматься в кино и играть в спектаклях.

У Борисова было и остается много поклонников, но далеко не все из них знают, как на самом деле звали кумира. Мама дала ему необычное имя — Альберт. Ее вдохновил визит бельгийского принца в Москву, и она запечатлела этот исторический момент, назвав ребенка в честь монаршей особы. Впрочем, не все верят в эту версию — вполне возможно, что сам актер сочинил эту байку про принца.

Но изначально Борисова действительно звали Альбертом, а с годами его имя трансформировалось до Олега. В детстве будущего артиста называли Аликом, а уже в студенчестве однокурсники присвоили ему имя, с которым он и прославился на всю страну. Однако в паспорте артист так и остался Альбертом.

Кстати, брат актера Лев Борисов тоже стал знаменитым актером. Это он сыграл криминалитета Антибиотика из культового «Бандитского Петербурга».