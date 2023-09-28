Олег Янковский от стыда бы сгорел: внучка гениального актера вызывает у людей отвращение
Ни красоты, ни таланта.
Внучка Олега Янковского Елизавета решила продолжить семейную династию. Она поступила в три престижных театральных вуза. Училась, училась, но так ничему и не научилась.
К такому выводу приходит большинство зрителей, которым довелось посмотреть на игру звездной наследницы. Многие считают, что бесталанную актрису, которая к тому же не блещет красотой, не приняли бы ни в одно учебное заведение, если бы она не была из семьи легендарного артиста.
В Сети полно негативных отзывов о драматических способностях Янковской, вызывающей у людей лишь отвращение. Хейтеры уверены, что Олег Иванович сгорел бы со стыда, увидев свою внучку в деле.
«Лиза — позор династии», «Играет с таким лицом, будто перед съемками ей объявили, что дом сгорел, а со счетов пропали все деньги», «Природа на ней, конечно, отдохнула. Уж не позорила бы свою семью и нашла бы себе другое занятие в жизни», — возмущаются интернет-пользователи.