Олег Янковский от стыда бы сгорел: внучка гениального актера вызывает у людей отвращение

Внучка Олега Янковского Елизавета решила продолжить семейную династию. Она поступила в три престижных театральных вуза. Училась, училась, но так ничему и не научилась.

К такому выводу приходит большинство зрителей, которым довелось посмотреть на игру звездной наследницы. Многие считают, что бесталанную актрису, которая к тому же не блещет красотой, не приняли бы ни в одно учебное заведение, если бы она не была из семьи легендарного артиста.

В Сети полно негативных отзывов о драматических способностях Янковской, вызывающей у людей лишь отвращение. Хейтеры уверены, что Олег Иванович сгорел бы со стыда, увидев свою внучку в деле.