Олег Янковский был как две капли воды похож на жену: посудите сами (фото)

Олег Янковский был выдающимся актером своего времени и создал собственную звездную династию, женившись на не менее талантливой коллеге Людмиле Зориной. В народе бытует мнение, что, если муж и жена похожи друг на друга, то это идеальный союз двух по-настоящему родственных душ и половинок. Брак актеров служил доказательством этой теории.

Олег Янковский прожил со своей женой целых 47 лет счастливых лет, и их разлучила лишь смерть актера. Несмотря на многочисленные слухи об изменах, пара оставалась вместе и лишь укрепляла свою союз. И чем дольше они были вместе, тем более похожими друг на друга становились. Взять хотя бы фильм “Парень из нашего города”, где супруги сыграли вместе.

Они там похожи, как две капли воды, хоть им и не достались роли родственников. Сейчас сложно сказать, отразилась ли эта внешняя общность на браке актеров, но Людмила Зорина всегда вспоминает о покойном муже только с любовью и теплотой.