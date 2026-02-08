Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть

Всего 6 серий примерно по 40 минут отнимут у вас лишь один вечер.

«Его и Ее» – не идеальный детектив в академичном понимании жанра, но это идеальное развлечение для тех, кто любит «твист на твисте». Здесь есть изящный поворот, который кажется финальным… а затем наступают последние 10 минут сериала, после которых челюсть сама падает на пол.

И один из секретов успеха этого завораживающего зрелища Netflix скрыт в биографии звезды проекта.

Главную мужскую роль детектива Джека играет Джон Бернтал – тот самый «Каратель» из вселенной Marvel. Но мало кто помнит, что в 1999 году 23-летний американец бросил учебу на родине и приехал в Москву, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ.

Он жил в общаге с тараканами и два года проходил жесточайшую актерскую школу под руководством Олега Табакова. Тот самый метод, где главное – не играть, а жить на сцене, быть органичным до мурашек.

Именно эту органичность, эту «московскую закалку» Бернтал принес на съемочную площадку Netflix.

Его Джек – полицейский с темным прошлым, который врет, манипулирует и совершает ужасные поступки, оставаясь при этом пугающе убедительным и человечным.

Та психологическая глубина и внутренняя дисциплина, которую в него вложили в МХАТе, стали ключевым элементом успеха сериала.

Так что, смотря на финальные эпизоды, можно с уверенностью сказать: да, Олег Табаков и московские тараканы косвенно «помогли» Netflix снять один из самых захватывающих детективов сезона.