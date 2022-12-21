Олег и другие: мужчины с этими именами способны сделать вашу жизнь похожей на сказку

Каждая девочка в детстве мечтала быть похожей на принцессу: жить в сказочном замке, носить волшебной красоты наряды, и, конечно же, рано или поздно встретить своего прекрасного, великодушного, доброго принца. Разумеется, реальность и сказка в большинстве случаев имеют между собой мало общего. Носить платья с кринолинами, как у сказочной героини, вряд ли получится, а вот познакомиться с благородным молодым человеком, который по своим качествам ничуть не уступает вымышленному принцу, вполне реально. Главное - знать, кого искать. По словам экспертов в области непознанного, мужчины, которые готовы подарить своей возлюбленной весь мир и превратить ее жизнь в сказку, носят определенные имена. Рассказываем, какие именно.

Александр

Мужчины, нареченные именем Александр, обладают всеми качествами, присущими прекрасным принцам - отзывчивость, внимательность, галантность. В любой ситуации обладатели этого имени будут думать в первую очередь о комфорте партнерши, а потом уже о своем собственном.

Рядом с самоотверженным, добрым, щедрым Александром любая девушка почувствует себя нежной принцессой из старинной сказки.

Борис

Носители имени Борис - настоящие дамские угодники. Мужчины, которых родители нарекли этим именем, убеждены, что супруг и партнер обязан любить свою даму, преклоняться перед ней и носить на руках. Борис точно знает, чего хочет женщина, не возвращается домой без маленького презента для возлюбленной и постоянно устраивает для нее романтические сюрпризы.

Одним словом, это не спутник жизни, а воплощенная мечта о принце.

Эдуард

Благородное имя Эдуард диктует своему обладателю определенные нормы поведения. Обладатель этого имени может показаться сдержанным и даже холодным, однако стоит поверить на слово - в глубине души это романтичный и верный мужчина, который ждет лишь появления в своей жизни прекрасной принцессы. Той, кому он посвятит всю свою жизнь. Однако важно помнить, что такой же преданности Эдуард ожидает от своей избранницы.

Олег

Олег, словно настоящий наследный принц, тщательно выбирает спутницу своей жизни. Он ждет настоящего чувства, которое захватит его целиком и полностью. Когда же обладатель этого имени встретит свою идеальную половинку, он сделает все, чтобы она ни на одну минуту не усомнилась в своем выборе.