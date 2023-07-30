Олег Даль предсказал свою смерть еще при жизни: сбылось с удивительной точностью

Редкий актер может похвастаться многогранным талантом. В числе одаренных счастливчиков был легендарный Олег Даль, который виртуозно справлялся как с комедийными, так и с драматическими ролями.

Звезда картины «Король Лир» отдавался работе без остатка, что в конечном счете его и сгубило. Чтобы снять стресс, Даль часто употреблял алкоголь. Актер пытался бросить пагубную привычку, но каждый раз срывался. Из-за этого пристрастия и без того слабое здоровье Олега Ивановича начало разрушаться.

Зима 1981 года стала последней для всесоюзного любимца. Даль сам предчувствовал скорый конец и даже предсказал собственную смерть. Вот как это было. Артист прибыл на пробы фильма «Яблоки на ладони» и заодно встретился со своим однокурсником Дмитрием Миргородским. Приятель пришел к Далю в гостиничный номер, где услышал от актера жуткое пророчество:

«Митька, а я к тебе умирать приехал».

На следующий день в номере актера нашли его бездыханное тело. Причиной внезапной смерти Олега Даля стал инфаркт. Его уход стал потрясением для всей страны, ведь артисту было всего 39 лет, он пребывал в зените славы.