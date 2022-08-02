«Оле нужен мужчина»: Собчак поглумилась над оголившейся Бузовой

36-летняя Ольга Бузова на днях снова опубликовала в соцсетях провокационное фото. На снимке она удаляется от камеры, демонстрируя пикантные полуобнаженные формы. В подписи певица обратилась к неизвестному мужчине с призывом «бери или уходи». Комментаторы Бузовой заметили, что в последние недели она все чаще стала публиковать снимки без одежды и раскритиковали ее за стремление к откровенности.

Мимо фото Ольги не прошла и ее бывшая коллега по проекту «Дом-2» Ксения Собчак, поглумившись над оголившейся Бузовой. Она перепостила кадр певицы к себе в Telegram-канал, иронично подчеркнув, что призыв Ольги больше похож на рекламный слоган для продажи квартиры в Москве. Шутку Собчак поддержали фолловеры, не оценив поведение Бузовой.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало

«Даже жалко ее стало», «Оле нужен мужчина», «Неужели больше него показывать?», «Можно уйти с „Дома-2“, но он-то не уйдет из человека», «Привлекает внимание мужчин таким образом, отчаялась уже», — предположили комментаторы.