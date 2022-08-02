Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Оле нужен мужчина»: Собчак поглумилась над оголившейся Бузовой

«Оле нужен мужчина»: Собчак поглумилась над оголившейся Бузовой

2 августа 2022 12:35
«Оле нужен мужчина»: Собчак поглумилась над оголившейся Бузовой

Журналистка обратила внимание на откровенное фото певицы.

36-летняя Ольга Бузова на днях снова опубликовала в соцсетях провокационное фото. На снимке она удаляется от камеры, демонстрируя пикантные полуобнаженные формы. В подписи певица обратилась к неизвестному мужчине с призывом «бери или уходи». Комментаторы Бузовой заметили, что в последние недели она все чаще стала публиковать снимки без одежды и раскритиковали ее за стремление к откровенности.

«Оле нужен мужчина»: Собчак поглумилась над оголившейся Бузовой

Мимо фото Ольги не прошла и ее бывшая коллега по проекту «Дом-2» Ксения Собчак, поглумившись над оголившейся Бузовой. Она перепостила кадр певицы к себе в Telegram-канал, иронично подчеркнув, что призыв Ольги больше похож на рекламный слоган для продажи квартиры в Москве. Шутку Собчак поддержали фолловеры, не оценив поведение Бузовой.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало

«Даже жалко ее стало», «Оле нужен мужчина», «Неужели больше него показывать?», «Можно уйти с „Дома-2“, но он-то не уйдет из человека», «Привлекает внимание мужчин таким образом, отчаялась уже», — предположили комментаторы.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Читать далее 3 августа 2022
Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Читать далее 3 августа 2022
Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Читать далее 3 августа 2022
Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Читать далее 3 августа 2022
Пугачева сняла парик и показала, что под ним Пугачева сняла парик и показала, что под ним Читать далее 3 августа 2022
Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Читать далее 3 августа 2022
Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Читать далее 3 августа 2022
Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Читать далее 3 августа 2022
Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Читать далее 3 августа 2022
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян «Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян Читать далее 2 августа 2022
Related video