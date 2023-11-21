Оле и Яло завидовали все в СССР: судьбы обеих оказались крайне трагичными

Некоторые актеры оказались на съемочной площадке еще в детстве. Успешный ранний кинодебют обеспечивал им дальнейшую карьеру. Но не всем слава принесла счастье. Это доказывает судьба Ольги и Татьяны Юкиных.

Миловидные близняшки появились в сказке «Королевство кривых зеркал». Благодаря ролям Оли и Яло они в считанные дни стали абсолютными звездами, которым все завидовали. Маленькие актрисы надеялись, что теперь их жизнь изменится, но предложения о новых ролях не спешили поступать. Юкины мелькнули еще в эпизоде «Морозко», а затем навсегда исчезли с экранов.

Их жизни сложились довольно трагично. Поначалу они работали в гостинице, где им открывался доступ к большим заработкам, валюте и импортной одежде. А после 1990-х сестрам пришлось хвататься за любые вакансии. В свободное время они в спиртном топили горе от постоянных кризисов в стране и жизни.

Сердце Ольги не выдержало — она умерла в 51 год. Татьяна пережила близняшку на шесть лет.